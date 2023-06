Emily Vontz als Gen Z im Bundestag „Ich versuche eine gute Balance zu finden, um nicht krank zu werden“

Was verstehst du unter gutem Klimaschutz?

Dazu gibt es viel zu sagen. Ich merke immer stärker, wie verschieden die Bedürfnisse sind. Am Ende müssen wir schauen, dass wir das Klima so schützen, dass wir nicht mit 80 so heiße Sommertage haben, dass wir daran sterben. Aber wir müssen für einen guten Klimaschutz alle Menschen mitnehmen und auch entlasten. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Und einen richtigen Weg zu finden, wird sehr schwierig.



