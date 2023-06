Emily Vontz als Gen Z im Bundestag „Der größte Unterschied zu früher ist mein Besuch beim Bäcker“

WirtschaftsWoche: Emily, seit Januar sitzt du nun im Bundestag. In deinem Antrittsinterview hast du gesagt, dass du auffallen willst, weil du junge Politik machst und nicht, weil du jung bist. Was ist für dich junge Politik?

Emily Vontz: Junge Politik ist ein weiter Begriff. Für mich bedeutet es vor allem, junge Interessen, also Themen, die die Jugend beschäftigen, zu vertreten. Ich besuchte bereits mehrfach Schulklassen und ein Thema, das immer angesprochen wird, ist der Klimaschutz. Aber auch Tierwohl, Sport und schulische Bildung sind häufig Gesprächsthemen. Und die sind oft gar nicht so präsent im Bundestag. Deshalb verstehe ich unter junger Politik, auch die Perspektive von Menschen in der Schule, Ausbildung oder Uni zu vertreten.