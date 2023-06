Emily Vontz als Gen Z im Bundestag „Ich versuche eine gute Balance zu finden, um nicht krank zu werden“

Du bist auch bereits mit 17 den Jusos beigetreten – ein Jahr später dann der SPD. Was waren deine Beweggründe?

Ich wollte nicht nur auf der Couch sitzen und meckern. In meinem Umfeld habe ich schon damals eine große Unzufriedenheit bemerkt. Aber die Leute machen häufig nichts dagegen. Als dann noch Trump in den USA Präsident wurde und die AFD in den Bundestag zog, habe ich den Drang verspürt, mich politisch zu engagieren. In der Schule habe ich an zwei Planspielen teilgenommen und auch die politische Bildung war sehr gut. Dann war für mich einfach klar, dass ich das in die Realität umsetzen möchte. Und dann bin ich in der Partei eingetreten.