Emirat Scholz: Katar soll zentrale Rolle bei LNG-Versorgung spielen

Katar soll für Deutschland nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz eine zentrale Rolle für die Versorgung mit LNG-Gas spielen. Man wolle die Beziehungen auch im Bereich der Hochtechnologie ausbauen, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, in Berlin. Der Emir verwies auf einen Ausbau der Gasproduktion, die zu Lieferungen hoffentlich 2026/27 führen könne. „Aber was immer wir auch in diesem Übergangszeitraum für die Energiesicherheit in Europa tun können, werden wir tun“, sagte er. Er erwähnte, dass man auch über eine Zusammenarbeit im Verteidigungssektor spreche. Scholz verwies auf den Ausbau der LNG-Infrastruktur. „Da spielt Katar eine zentrale Rolle in unserer Strategie“, sagte er.