Emissionen: CSU im Bundestag will offenbar CO2-Preis über Zertifikatehandel

Auf EU-Ebene müssen Energiewirtschaft und Teile der Industrie bereits Zertifikate erwerben für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen. Die Zahl dieser Zertifikate ist begrenzt, um den Treibhausgas-Ausstoß zu kappen. In diesem EU-System gibt es keinen Höchstpreis, wie die CSU ihn auf nationaler Ebene will. Wenn alle betroffenen Unternehmen den Höchstpreis bieten, solle die Zahl der Zertifikate – also der Emissionsrechte – „durch nationale und internationale Aufforstungsprojekte generiert werden“, zitiert die „Welt“ weiter.