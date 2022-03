Ende der Homeofficepflicht Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen

Über den Corona-Schutz in den Betrieben in Deutschland entscheiden die Arbeitgeber ab sofort jeweils selbst. Das Bundeskabinett beschloss vergangene Woche Mittwoch in Berlin eine entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Arbeitgeber sollen seit gestern selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen.