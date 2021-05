Ende der Impfpriorisierung Impfen: Warum das Prinzip Windhund wenig bringt

Vom Großhandel gehen die Dosen an die Apotheken. Dass Biontech nun einen Monat im Kühlschrank gelagert werden kann bei einer Temperatur von zwei bis acht Grad Celcius (inklusive Zeit für Auftauen und Transport), erleichtert die Logistik. Am Donnerstag – manchmal auch erst am Freitag – erfahren die Praxen dann, wie viel Impfstoffe sie in der Folgewoche tatsächlich bekommen. Oft könne wegen der Knappheit nur 50 Prozent des angemeldeten Bedarfs gedeckt werden, heißt es aus dem Pharmagroßhandel. Für die Arzthelferinnen bedeutet das häufig: Absagen erteilen, Ärger ertragen.



Diese Woche gab es laut KBV für die Praxen bundesweit rund 2,7 Millionen Dosen: rund 1,6 Millionen von Biontech, etwa 500.000 von Johnson & Johnson und etwa 600.000 von AstraZeneca. Kommende Woche werden es etwa 3,2 Millionen Dosen sein: rund 2,2 Millionen von Biontech, 720.000 von Johnson & Johnson und 300.000 von AstraZeneca. Geteilt durch die rund 70.000 Kassenärzte sind das pro Praxis im Schnitt 38 Dosen beziehungsweise rund 31 Dosen – wobei ein Großteil von Biontech für anstehende Zweitimpfungen reserviert ist.