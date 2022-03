Ende der Maskenpflicht Kein Anlass für Euphorie

Sie wurde zum Symbol der Pandemie: Die Maske. Jetzt wird ihre staatlich verordnete Tragepflicht in den meisten Bundesländern abgeschafft. Einzelhändler atmen auf: Endlich wieder Einkaufsnormalität, keine lästigen 2G- oder 3G-Kontrollen am Eingang, keine hitzigen Debatten mit Test- oder Maskenverweigerern. Und nun, Shoppingboom voraus? Von wegen. Dem Handel stehen düstere Zeiten bevor.

Das Konsumklima ist im März eingebrochen, die Anschaffungsneigung rutschte auf den niedrigsten Stand seit April 2020 – der Hochphase des ersten Coronalockdowns – ab. Nicht nur der Krieg in der Ukraine dämpft die Einkaufslust. Auch die dadurch weiter wachsenden Inflationssorgen sind Gift für die Kauflaune vieler Menschen. Neun von zehn Deutschen machen sich wegen der Energiepreise derzeit große oder sehr große Sorgen, um steigende Lebensmittelpreise sorgen sich sogar 80 Prozent.