Energie Ampel-Fraktionen begrenzen Dividenden-Zahlung bei Gaspreisbremse

Bei der ebenfalls geplanten Abschöpfung sogenannter Übergewinne durch stark gestiegene Energiepreise gab es nach Angaben des SPD-Fraktions-Vize Matthias Miersch ebenfalls Änderungen der Ampel-Fraktionen an den Regierungsplänen. So sei der Freibetrag für Biogasanlagen, der nach Plänen des Wirtschaftsministeriums sechs Cent pro Kilowattstunde betragen sollte, auf neun Cent angehoben worden. Außerdem würden kleinere Biogasanlagen von der Abschöpfung ausgenommen. Bei der Atomkraft hätten die Fraktionen die Abschöpfung dagegen etwas erhöht. Miersch forderte die Bundesregierung und die EU-Kommission auf, den Weg für weiteren Änderungen freizumachen. So habe das Wirtschaftsministerium mit Verweis auf EU-Recht gesagt, dass man Neuanlagen nicht von der Abschöpfung ausnehmen könne und ebenso einen Vorschlag für eine Reinvestitionsklausel verworfen.