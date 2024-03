Energie BASF-Chef fordert Verstaatlichung der Stromnetze

Die deutsche Förderbank KfW hält bereits mehrere Minderheitsbeteiligungen an den in Deutschland tätigen Übertragungsnetzbetreibern, also den Unternehmen, die für die Investitionen in die großen Stromautobahnen verantwortlich sind. Nach Unternehmensangaben hält der Bund indirekt bereits 20 Prozent der Anteile an 50Hertz und 24,95 Prozent an TransnetBW. Im aktuellen Geschäftsbericht des belgischen Netzbetreibers Tennet werden die deutschen Aktivitäten zudem als „Discontinued Operations“ deklariert, seit Februar 2023 laufen demnach Verhandlungen mit der KfW über einen Verkauf.