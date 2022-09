Energie Bund: Kontrolle über Rosneft Deutschland und PCK Schwedt

„Zum einen erhalten wir nun über 1200 und viele tausend weitere Jobs in der Region Schwedt“, betonte Hubertz. „Zum anderen ist der Erhalt der Raffinerie aber auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung in Ostdeutschland, vor allem in der Region Berlin/Brandenburg.“ Ein „Transformationspaket“ stelle gleichzeitig sicher, dass der Standort „auch in Generationen nachhaltig betrieben wird“.