Energie: Bundesnetzagentur: Deutschland braucht vierte Stromautobahn

Bonn Mit Blick auf den Windkraft-Ausbau in Norddeutschland hat sich die Bundesnetzagentur für eine weitere Stromautobahn in Deutschland ausgesprochen. Eine Gleichstrom-Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sei erforderlich, teilte die Regulierungsbehörde am Dienstag in Bonn mit. Die Behörde hatte einen Vorschlag der Netzbetreiber geprüft, die zusätzliche Trasse von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg zu bauen. Die Bundesnetzagentur ist aber für eine kürzere Strecke nur bis NRW.