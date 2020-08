Energie Bundesnetzagentur startet Prämien-Verfahren zum Ausstieg aus der Steinkohle

Zum ersten Gebotstermin am 1. September 2020 werden insgesamt 4000 Megawatt an stillzulegender elektrischer Leistung ausgeschrieben, wie die Netzagentur in Bonn mitteilte. Der Höchstpreis in dieser Runde liegt bei 165.000 Euro pro Megawatt. Zum Vergleich: Das in diesem Jahr neu ans Netz gegangene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 hat eine Leistung von 1100 Megawatt.