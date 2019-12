Energie Die Stromproduktion aus Kohle in diesem Jahr stark gesunken

Doch unabhängig von der konkreten Umsetzung des beschlossenen Kohleausstiegs – die Stromproduktion aus Kohle ist in Deutschland 2019 unerwartet stark gesunken. Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ging in Deutschland der Gesamtverbrauch an Braun- und Steinkohle um jeweils ein Fünftel zurück.