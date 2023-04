Energie Göring-Eckardt: „Strompreis wird natürlich günstiger”

11. April 2023 | Quelle: dpa

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt erwartet, dass der Strompreis günstiger wird, wenn mehr erneuerbare Energie genutzt wird. Bild: Bild: dpa

Trotz der bevorstehenden Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke ist Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt zuversichtlich, dass Strompreise günstiger werden. „Der Strompreis wird natürlich günstiger werden, je mehr Erneuerbare wir haben”, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei MDR Aktuell. Atomkraft sei „teuer, sowohl in der Herstellung, in der Produktion, als auch danach”. Zudem sei die Frage der Endlagerung weiterhin ungeklärt.