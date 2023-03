Energie Grüne peilen früheren Kohleausstieg auch im Osten an

18. März 2023 | Quelle: dpa

Wasserdampf steigt aus Kühltürmen eines Braunkohlekraftwerks. Bild: Bild: dpa

Die Grünen-Fraktion im Bundestag peilt an, den Kohleausstieg auf 2030 auch im Osten des Landes vorzuziehen. In einer Beschlussvorlage für die Klausurtagung der Fraktion in der kommenden Woche heißt es, dies sei ein „notwendiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen”. Das ARD-„Hauptstadtstudio” und die „Süddeutsche Zeitung” hatten zuerst darüber berichtet. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete einen früheren Kohleausstieg als „völlig illusorisch” - nicht zuletzt wegen des Wegfalls von russischem Pipeline-Gas im Zuge von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.