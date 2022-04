Energie Klima-Aktivisten planen Störung der Gas- und Ölversorgung

In einem offenen Brief an die Bundesregierung kündigte die Gruppe „Letzte Generation“ an, ihren Klima-Protest auszuweiten. „Wir tun dies, da leider von Ihrer Seite kein Stopp der Zerstörung geplant, dieser aber zwingend notwendig ist, sollte die junge Generation eine Überlebenschance haben“, hieß es.