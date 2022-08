Energie: Milliarden häufen sich auf dem Konto der EEG-Umlage

Was also tun mit dem Geld? „Eine Möglichkeit wäre, das Geld an die Stromverbraucher zurückzugeben“, schlägt Müller vor. Genau das fordert auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE): „Die 17 Milliarden Euro sollten, da sie als Umlage von den Endkunden in der Vergangenheit bezahlt worden sind, auch an diese wieder zurück gegeben werden“, sagt BEE-Chefin Simone Peter der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir schlagen hierfür eine Einmalzahlung an alle umlagepflichtigen Haushalte vor.“