Energie-Ökonomin Kemfert „Neue LNG-Terminals sind überflüssig“

Droht also eine Überversorgung, die der Steuerzahler finanzieren muss?

Es droht eine Überversorgung insbesondere mit Erdgas-Infrastruktur in Form von Flüssiggasterminals, die wir so nicht brauchen. Der Erdgas-Bedarf wird zurückgehen, dadurch sinkt auch der Bedarf an zusätzlicher Versorgungsinfrastruktur. Da Flüssiggas-Terminals über mehrere Jahrzehnte ausgelastet sein müssen, damit sie sich rechnen, drohen so genannte stranded assets, in Sand gesetzte Investitionen, die bezahlt werden müssen: durch steigende Energiepreise oder schlimmstenfalls Entschädigungszahlungen an die Betreiber.