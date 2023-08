Energie Rückbau der Atomkraftwerke: Lemke gegen FDP-Vorstoß

Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) spricht bei einem Pressestatement. Bild: Bild: dpa

Umweltministerin Steffi Lemke hat einen Vorstoß der FDP-Fraktion, den Rückbau der Atomkraftwerke zu stoppen, kritisiert. „Es ist die eigene Verantwortung und Entscheidung der FDP, ob sie einen so rückwärtsgewandten Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen möchte”, sagte die Grünen-Politikerin am Rande einer mehrtägigen Sommerreise.