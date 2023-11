Energie: Wirtschaftsministerium: Planen weiter Übernahme von Stromnetz-Firma Tennet

Trotz des Urteils zum Klimafonds will der Bund weiter große Teile des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet übernehmen. „Die Bundesregierung verfolgt weiterhin die Absicht, den Übertragungsnetzbetreiber Tennet in das Eigentum des Bundes zu überführen“, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag.