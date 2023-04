Energie Zahl der neu genehmigten Windräder wächst – Süden hinkt hinterher

Beim Ausbau von Windrädern an Land ist aus Sicht der Branche ein Ende der Flaute in Sicht. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen mehr neue Windräder ans Netz. Die Zahl der Windräder, die neu genehmigt wurden, wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich. Das ergab eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Der Bundesverband Windenergie kritisierte allerdings einen „de facto Ausfall“ der Südregion. Bayern und Baden-Württemberg hinkten beim Ausbau hinterher.