Energiedebatte Sieben Argumente für die Atomkraft

Der Energiemarkt folgt speziellen Regeln und Gesetzmäßigkeiten, aber grundsätzlich gilt für alle Märkte eine einfache Regel. Je knapper das Angebot, desto höher der Preis. Verzichtet man nicht ohne Not auf die erhebliche Menge Atomstrom, ist mehr Strom im Markt. Ein höheres Angebot bei einer in der wesentlichen gleichen Nachfrage senkt den Preis oder entspannt die Marktlage wenigstens. Das ifo Institut hatte ja bereits vorgerechnet, was das in Heller und Cent bringen könnte.