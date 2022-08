Energieexperte der FDP „Wir laufen beim Strom in ein gravierendes Problem hinein“

Das heißt?

Ein Beispiel: Wenn Elektroautos in Zukunft an Ladesäulen hängen, sollten sie dann laden können, wenn der Strom überschüssig und billig ist oder ihn auch wieder abgeben können, wenn die Preise hoch sind. Dann funktionieren die Autobatterien wie dezentrale Speicher. Dass jedoch gerade ein Despot mit dem Drehen am Gashahn unsere Energiemärkte an den Abgrund treiben kann – das darf so nicht bleiben. Das bestehende System war für diesen Extremfall nicht gemacht.