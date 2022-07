Energiefrage: Genehmigungsverfahren für LNG-Pipeline von Brunsbüttel beginnt

Für zwei Flüssiggasleitungen vom Hafen in Brunsbüttel beginnt am 19. Juli ein verkürztes Genehmigungsverfahren. Das teilte das Energieministerium in Kiel mit. Dabei geht es zum einen um eine drei Kilometer lange Leitung, die das in Brunsbüttel geplante Flüssiggasterminal bis Ende 2022 mit dem Gasleitungsnetz des norddeutschen Betreibers SH Netz verbinden soll.