Energiekonzern Ex-Staatssekretär Machnig geht zu InnoEnergy

„InnoEnergy engagiert sich in strategischen Industrie- und Innovationsfeldern in Europa“, so Machnig. „Dies ist eine Schlüsselaufgabe für den europäischen Wirtschaftsstandort und setzt dabei auf Vernetzung von Unternehmen und wissenschaftlichen, politischen Institutionen.“ Machnig war bis April Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und galt als enger Vertrauter des früheren Ministers und SPD-Chefs Sigmar Gabriel.