Energiekosten: Regierung einigt sich auf CO2-Kostenteilung zwischen Mietern und Vermietern

Das Vorhaben soll nun am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Danach müssen sich Vermieter zur Hälfte an den Mehrkosten durch die CO2-Abgabe beteiligen, was auch für Gewerbemieten gilt. Das Gesetz, dessen Entwurf Reuters vorliegt, soll ab Januar 2022 gelten und ist zunächst bis Ende 2024 befristet.