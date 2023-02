Energiekostenhilfe Verbraucher von Kohle, Flüssiggas und Holzpellets müssen noch auf Hilfsgelder warten

Der Eigentümerverband Haus & Grund kritisiert die ausbleibenden Energiekostenhilfen bei Kohle, Flüssiggas und Holzpellets. In einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt Verbandspräsident Kai Warnecke, „die bislang zögerliche Umsetzung des Härtefallfonds für nicht leitungsgebundene Brennstoffe schneidet eine Vielzahl von Verbrauchern und Eigentümern in Deutschland von der angekündigten Entlastung ab“.