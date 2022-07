Energiekrise Bund bereitet möglichen Einstieg in Gas-Firmen vor

Die Bundesregierung soll sich in der Gas-Krise einem Gesetzentwurf zufolge wie bei den Corona-Hilfen an Unternehmen beteiligen können. Bei Stabilisierungsmaßnahmen sollten die Regelungen des Wirtschaftsstabilisierungsgesetzes in der Fassung von 2021 gelten, heißt es in einem Entwurf des Energie-Sicherungsgesetzes, der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.