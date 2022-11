Energiekrise Bund und Länder finden Kompromiss für Entlastungs-Finanzpaket

Diskutiert wurde auch die Ausgestaltung der geplanten Energiepreisbremse. Bei all den aktuellen Problemen mit Inflation und hohen Preisen dürfe man nicht vergessen, dass die Ursache der russische Krieg in der Ukraine sei, betonte Scholz. Das Bundeskabinett werde am 18. November über die Gas- und Strompreisbremse entscheiden, sagte der Bundeskanzler nach den Bund-Länder-Spitzenberatungen. Krankenhäuser sollen unter eine Härtefallklausel fallen.