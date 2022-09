Energiekrise: Bundesbürger sollen vor Strom- und Gassperren geschützt werden

Die Bundesregierung will die Menschen in Deutschland vor Strom- und Gassperren sowie der Kündigung wichtiger Verträge im Zuge der Energiepreiskrise schützen. Das sagte Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) am Montag in Berlin. So sollten die Menschen etwa davor geschützt werden, „dass ihnen kurzfristig lebenswichtige Verträge gekündigt werden“. Wichtig sei es, „dass wir Strom- und Gassperren aufgrund der Energiekrise, die wir gegenwärtig haben, verhindern“, so Lemke auf dem digitalen Deutschen Verbrauchertag weiter.