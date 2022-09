Energiekrise: CDU-Spitze will Preisdeckel für Strom- und Gas-Grundbedarf

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Chef Hendrik Wüst warb für die Quote. „Das, was wir jetzt machen mit der Quote, in mehreren Schritten, zeitlich befristet - für mich das Maß der Dinge”, sagte er am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals „The Pioneer” in Düsseldorf. Quotierung sei jedoch nichts, was man per se anstreben solle: „Ich muss allerdings auch sagen: An vielen Stellen kommen wir ohne vielleicht nicht weiter.” Wüst warnte Gegner und Befürworter der Quote zur Mäßigung: „Ich rate dazu, sehr in Ruhe und ordentlich zu diskutieren, zügig zu entscheiden und sich dann den Problemen des Landes zuzuwenden.”



