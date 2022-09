Energiekrise Das 65-Milliarden-Euro-Entlastungspaket der Ampel

Das sieht das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ebenso. „All diese Maßnahmen stützen die Kaufkraft und dürften damit in den kommenden Monaten helfen, einen drastischen Rückgang der Konsumnachfrage zu vermeiden“, sagte dessen wissenschaftlicher Direktor Sebastian Dullien. „Auch werden mit dem Paket einige Gerechtigkeitslücken in den bisherigen Entlastungspaketen geschlossen.“ Das von der Bundesregierung angekündigte Entlastungsvolumen sei im Prinzip ökonomisch angemessen. Die deutsche Volkswirtschaft werde 2023 absehbar von einem Schock durch gestiegene Importpreise für fossile Energieträger von etwas mehr als 200 Milliarden Euro getroffen. Der nun beschlossene Nachfrageimpuls von 65 Milliarden Euro „könnte im Prinzip ein Drittel dieses Schocks abfedern und damit eine nun drohende Rezession zumindest deutlich mildern oder möglicherweise auch verhindern“, sagte Dullien. Sollten etwa in größerem Maß auch Unternehmenskredite in diese Summe eingerechnet sein, so wäre der direkte Nachfrageeffekt des Pakets allerdings geringer.