Energiekrise Der hohe Preis der Staatswirtschaft

Das sind nur Schlaglichter auf Entscheidungen, die in der Krise Anerkennung finden, in der Deutschlands Wohlstand wie Wirtschaftsmodell in Frage stehen. Doch immer deutlicher wird die Kehrseite. Die Politik der Bundesregierung bringt hohe Kosten und Verwerfungen. Die werden uns noch lange beschäftigen, weil viel Geld verwendet wird, das der Staat nicht hat. Sie werden uns womöglich auch um entscheidende Jahre zurückwerfen beim nötigen Umbau der Energieversorgung.