Energiekrise: „Der Staat kann die Lasten nicht aus der Welt schaffen“

Halten Sie den geplanten Eingriff in den Strommarkt und die damit angestrebte Umverteilung für zielführend?

Eingriffe in das Strommarktdesign sind gerade in der aktuellen angespannten Versorgungslage riskant. Die Abschöpfung der Gewinne von Stromproduzenten, die andere Techniken als Gaskraftwerke einsetzen, ist kein Eingriff in das Strommarktdesign, er kann aber ebenfalls dazu führen, dass das Stromangebot in Deutschland sinkt, falls die Unternehmen den Strom woanders verkaufen können. Es gibt außerdem ungeklärte Umsetzungsfragen, etwa bei Termingeschäften. Ich finde es wichtiger, dass wir uns darauf konzentrieren, das Stromangebot auszuweiten.