Energiekrise Diese fünf Grafiken zeigen, wie es um Deutschlands Erdgasförderung steht

Investitionen in die heimische Erdgasförderung könnten ebenfalls einen Beitrag dazu leisten. Die derzeit wirtschaftlich nutzbaren Reserven wären, gemessen an der aktuellen Jahresproduktion, zwar nach wenigen Jahren aufgebraucht, aber im deutschen Boden – allen voran unter Niedersachsen – schlummern noch weit größere Vorkommen, die derzeit nicht wirtschaftlich erschließbar sind – es aber zum Teil durch Fracking wären. Das scheiterte aber bisher an der Umweltgesetzgebung.