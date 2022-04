Energiekrise Habeck: Derzeit keine Pläne für Fracking in Deutschland

Trotz der Bemühungen um eine schnelle Energie-Unabhängigkeit von Russland lehnt Wirtschaftsminister Robert Habeck Fracking, also die Förderung aus Schiefergestein, in Deutschland ab. Dafür gebe es keine Pläne, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. „Ich glaube, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen sollten.“ Zum einen würden umfangreiche Genehmigungen lange dauern und in der akuten Situation nicht weiterhelfen. Außerdem wolle die Bundesregierung möglichst schnell weg vom Erdgas hin zu erneuerbaren Energien und Wasserstoff. „Und das ist, glaube ich, auch für Fracking und Erdgas nicht der beste Grund für eine Investitionsentscheidung“, sagte Habeck.