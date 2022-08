Energiekrise Habeck geht bei Steuerplänen auf Konfrontationskurs zu Lindner

Habeck sagte, man werde sich in der Koalition über eine politische Logik unterhalten müssen. „Ich sehe nicht, wie wir in dieser Situation vertreten können, dass diejenigen, die weniger Unterstützung brauchen, absolut mehr entlastet werden. Wenn man sich darauf verständigen könnte, dann kann man sich über die Instrumente noch fachlich die Karten legen. Und es gibt auch ein Datum, mit dem das verbunden ist: der 1. Oktober.“ Ab dann soll die staatliche Gasumlage gelten. „Die Stadtwerke stellen ihre Rechnungen. Da muss zeitgleich ein Entlastungspaket vorliegen“, so Habeck.