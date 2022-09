Energiekrise Habeck will sparen, die Länder saunieren

Doch während es die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) beim Aktenstudium im Ministerium künftig eher frösteln dürfte, heizen die Staatsbäder des Bundeslandes Rheinland-Pfalz weiterhin ihre Saunen an. Insgesamt zehn Schwitzstuben betreibt Rheinland-Pfalz über seine Tochtergesellschaften am Standort Bad Bertrich in der Eifel sowie in Bad Bergzabern unweit der Grenze zu Frankreich. Etwa 29.000 Kilowattstunden Strom und Gas verbrauchten die fünf Saunen in der Vulkaneifel Therme in Bad Bertrich allein im Monat Juli. Aufs Jahr gerechnet verheizen die Aufgüsse in der Vulkansauna (100 Grad) oder der Eifelhütte (90 Grad) also in etwa so viel Energie, wie 108 Zwei-Personen-Haushalte im Jahr Strom verbrauchen. Was die Saunaöfen in Bad Bergzabern zusätzlich verfeuern, könne man nicht ermitteln, sagt das zuständige Finanzministerium.