Energiekrise in Europa: Warum Katar gerade jetzt um deutsche Firmen buhlt

An welche Branchen denken Sie darüber hinaus?

An Logistikunternehmen und an Firmen, die nur mit sauberen Energien betrieben werden. Katar liegt zwischen Ost und West, zwei Milliarden Menschen, 25 Volkswirtschaften befinden sich in einem Radius von 3000 Kilometern. Katars Hafen hat eine der größten Kapazitäten in der Region, und Qatar Airways ist die größte Fluglinie. Saubere Energie, die aus Gas gewonnen wird, ist günstig in Katar. In Europa ist Energie aufgrund der jüngsten politischen Ereignisse teuer. Wir glauben, dass deutsche Unternehmen sich breiter aufstellen können, wenn sie ihre Produktion nach Katar verlagern.