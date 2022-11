Energiekrise Lauterbach kündigt Milliardenhilfe für Krankenhäuser an

02. November 2022 | Quelle: dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht im Bundestag. Bild: Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Krankenhäusern angesichts von Inflation und hohen Energiekosten eine Milliarden-Unterstützung in Aussicht gestellt. Heute werde eine Lösung vorgestellt, kündigte der SPD-Politiker gestern in der ZDF-Sendung „Markus Lanz” an. „Das wird so laufen, dass wir da aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds Geld zur Verfügung stellen - bis zu acht Milliarden Euro”, erläuterte Lauterbach.