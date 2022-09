Energiekrise und Entlastungspakete „Wäre Deutschland ein Unternehmen, würde es wohl direkt in der Pleite landen“

Welches Szenario gilt es zu verhindern?

Wenn sich die Knappheit auf dem Gas- und Strommarkt verschärft und es zur Frage kommt, welche Unternehmen abgeschaltet werden, dann werden womöglich genau die Firmen genannt, die wenig in die heimische Wertschöpfungskette einzahlen, etwa weil sie 90 Prozent ihrer Produktion exportieren. Wenn aber, als Beispiel, ein österreichischer Zulieferer nicht mehr produzieren kann, dann stehen in Deutschland schnell die Bänder still. Umgekehrt könnte Deutschland genau so denken, was dann zu einer Zerstörung des Binnenmarktes führen würde.