Energiekrise Wie die Ukraine Deutschland mit Atomstrom helfen kann

So beträgt das Windenergiepotenzial nach Angaben der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine 438 Gigawatt (GW) an Land und 250 Gigawatt auf See. Zum Vergleich: Das Windenergiepotenzial der Ostsee wird auf etwa 95 Gigawatt geschätzt. Die durchschnittliche jährliche Stromproduktion an Offshore-Stationen in der Ukraine kann 984 Milliarden Kilowattstunden erreichen, was ausreicht, um 19,5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff durch Elektrolyse zu produzieren.