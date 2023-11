Energiepolitik: Bundestag beschließt erste Regelungen für Wasserstoff-Kernnetz

Der Bundestag hat am Freitag den ersten Schritt zum Aufbau eines Leitungsnetzes für Wasserstoff beschlossen. Damit sollen zentrale Verbindungen zwischen Häfen, Kraftwerken, Speichern und Industriezentren in den nächsten zehn Jahren vorbereitet werden. Gas-Leitungsbetreiber müssen nun unverzüglich ihre Konzepte in den verpflichtenden Netzentwicklungsplan einfügen. Wie der Aufbau finanziert wird, soll später entschieden werden.