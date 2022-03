Energiepolitik Das grüne Anti-Atom-Dogma wackelt

Das klingt vernünftig und genau darum geht es – um das Aufweichen von Tabus und um eine ideologiefreie Annäherung an die Wirklichkeit. Bevor die Deutschen frieren oder die Strompreise aufgrund eklatanten Mangels kriegsbedingt durch die Decke gehen (und damit die Akzeptanz der Energiewende insgesamt gefährden), nimmt Habeck lieber einmal einen sauren Apfel in die Hand. Ob er tatsächlich hineinbeißen wird, sprich die Laufzeiten für die drei noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke verlängert, steht allerdings in den Sternen. Viel spricht dafür, dass die Prüfung in seinem Ministerium so ausfallen wird, wie der Chef es erwartet: Dass man nämlich die Ende des Jahres zur Abschaltung vorgesehenen drei Meiler nicht mehr benötigt, um mögliche Engpässe zu verhindern.