Energiepolitik: Im Streit um die Förderung von 10.000 KWK-Anlagen zeichnet sich eine Lösung ab

Der sich abzeichnende Kompromiss sieht so aus: Die Reduzierung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gilt für hocheffiziente Neuanlagen mit Kraft-Wärme-Koppelung (KWK), die nach August 2014 in Betrieb gingen, auch in Zukunft. Allerdings ist er begrenzt auf Anlagen mit einer Größe bis zu einem Megawatt (MW) sowie auf Anlagen über zehn MW.