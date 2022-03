Energiepolitik Mehrheit der Deutschen für vollständigen Importstopp von russischem Gas

„Wir müssen alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Ukrainer in ihrem Kampf gegen Putin und für die Freiheit zu unterstützen“, sagt auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Tagesspiegel. Er appelliert an die Bundesregierung, die Gas- und Ölimporte aus Russland „jetzt“ zu stoppen.