Energiepolitik: Merkel sieht Rückkehr der Kernenergie skeptisch

Merkel bezweifelte, dass es wegen des Kampfes gegen den Klimawandel wirklich ein neues, breites Interesse an der Atomenergie geben werde. In Frankreich sei dies anders, weil es dort Staatsbeteiligungen an Energieunternehmen gebe. Aber private Investitionen in Kernkraftwerke seien weltweit begrenzt, betonte die geschäftsführende Kanzlerin.