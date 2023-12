Energiepolitik „Nur mit Ökoenergie kommen wir auf keinen Fall durch den Winter“

WirtschaftsWoche: Herr Bethe, die Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten haben auf dem Weltenergiemarkt in erheblichem Ausmaß für Verunsicherungen gesorgt. Was erwarten Sie für die Energiepreise im kommenden Winter?

Alexander Bethe: Die Spannungen und kriegerischen Auseinandersetzungen haben einen erheblichen Einfluss auf das Preisgefüge der Energiemärkte, auch wenn die Preise in den letzten Monaten erheblich zurückgegangen sind. Dazu kommt die große Verwundbarkeit unserer Energieversorgung insbesondere auch durch LNG. Man darf nicht denken, dass LNG eine sichere Alternative darstellt, wenn russisches Gas jetzt auch durch Gas aus dem Nahen Osten ersetzt wird. Wie unsicher dort die Lage ist, wurde spätestens seit dem verbrecherischen Überfall der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung am 7. Oktober deutlich. Seitdem herrscht Krieg.