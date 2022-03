Energiepreise Geplantes Entlastungspaket geht in Koalitionsausschuss

Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP wollen geplante Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger nun auf Spitzenebene weiterverhandeln. Dazu soll der Koalitionsausschuss zusammenkommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Eine Arbeitsgruppe von mehreren Parteivertretern hatte zuvor in mehreren Runden keine Einigung über Erleichterungen in Reaktion auf in der Russland-Krise steigende Preise erzielt.